Легендарный тренер «МЮ» Фергюсон боится потерять память

Легендарный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о страхе потерять память, передает Daily Mail.

«Мне 82 года, и, конечно, я беспокоюсь об этом. Честно говоря, моя память пока в порядке. Но я 100% беспокоюсь об этом», — сказал Фергюсон.

Также Фергюсон отметил, что много читает и решает задачи.

Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), пять раз завоевывал Кубок страны и дважды завоевывал трофей Лиги чемпионов УЕФА. Также «МЮ» с Фергюсоном выигрывал клубный чемпионат мира, Межконтинентальный кубок, Кубок обладателей кубков Европы, Суперкубок Европы и четыре раза завоевывал Кубок английской лиги. Фергюсон также тренировал шотландские «Сент-Джонстон», «Фалкирк», «Сент-Миррен» и «Абердин».

Ранее стало известно отношение Фергюсона к России.