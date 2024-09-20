Экс-футболист Погребняк посоветовал депутатам заниматься своими делами

Российский экс-футболист Павел Погребняк заступился за Максима Глушенкова, который заявил, что ему интересней тренироваться с легионерами петербургского «Зенита», чем играть в товарищеских матчах за сборную России с соперниками уровня Вьетнама, передает «Чемпионат».

«Заслуживает ли Глушенков какого-то публичного порицания, например, от депутатов? Депутатам надо заниматься своими делами. Публичной критики он точно не заслуживает», — сказал Погребняк.

5 сентября Россия обыграла Вьетнам со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Ранее Игорь Семшов раскритиковал Глушенкова за слова о сборной России.