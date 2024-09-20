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Семшов раскритиковал футболиста «Зенита» за слова о сборной России

Экс-футболист Семшов о словах Глушенкова: в сборную всегда нужно ехать

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РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов раскритиковал игрока «Зенита» Максима Глушенкова, который заявил, что не знает, для чего играет сборная России. Слова Семшова передает «Спорт-Экспресс».

«В сборную нужно всегда ехать. Потренироваться в клубе успеешь. Любой футболист должен уважительно относиться к сборной. Если ты не хочешь приезжать, ты должен это обговорить с тренером», — сказал Семшов.

5 сентября Россия обыграла Вьетнам со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Ранее в Госдуме призвали признать Глушенкова иноагентом.

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