Почетный президент РФС рассказал, находится ли российский футбол в стагнации

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что отечественный футбол не находится в стагнации, передает «Чемпионат».

«Я сказал, что у нас прекрасный чемпионат, хорошие условия и замечательные стадионы. В основном хорошо ходят зрители, появляются талантливые футболисты», — сказал Колосков.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует петербургский «Зенит», набрав 20 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Роман Широков оценил матчи сборной России против Таиланда и Вьетнама.