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РФС поддержал решение судьи не удалять защитника «Зенита» Алипа в игре против ЦСКА

ЭСК РФС поддержала решение судьи Сухого не удалять Алипа в игре ЦСКА — «Зенит»

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Александр Вильф/РИА Новости

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение судьи Алексея Сухого не показывать красную карточку защитнику петербургского «Зенита» Нуралы Алипу в игре против ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В заявлении ЭСК говорится, что в момент единоборства против защитника ЦСКА Мойзеса, которое состоялось на 80-й минуте игры, со стороны футболиста сборной Казахстана не было как серьезного нарушения правил, так и последующего агрессивного поведения.

14 сентября петербуржцы обыграли столичный ЦСКА в матче 8-го тура чемпионата России. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы петербуржцы набрали 20 очков и вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 13 очками занимает пятую позицию в таблице.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес пропустил слушания об апелляции приговора в Нидерландах.

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