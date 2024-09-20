Стал известен новый глава баскетбола России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выиграл выборы главы организации. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

В ходе голосования Кириленко получил 143 из 144 голосов делегатов — для победы было необходимо набрать более 50% + 2 голоса от числа принимавших участие выборщиков.

«В следующие четыре года наша команда планирует сделать акцент на программе детско-юношеского баскетбола и мини-баскетбола для ребят 13 лет и младше, а также на подготовке детских тренеров — за ними будущее нашего баскетбола, который обязательно вернется на международную арену», — заявил Кириленко после победы.

Предыдущий раз Кириленко переизбирался на данный пост в августе 2020 года — тогда в выборах на пост РФБ претендовал также Эдуард Сандлер. За кандидатуру Кириленко на предыдущем голосовании проголосовали 104 делегата отчетно-выборной конференции, за Сандлера отдали голоса 16 делегатов.

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