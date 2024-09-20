Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен новый глава баскетбола России

Кириленко переизбран главой РФБ, получив 143 из 144 голосов выборщиков

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выиграл выборы главы организации. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

В ходе голосования Кириленко получил 143 из 144 голосов делегатов — для победы было необходимо набрать более 50% + 2 голоса от числа принимавших участие выборщиков.

«В следующие четыре года наша команда планирует сделать акцент на программе детско-юношеского баскетбола и мини-баскетбола для ребят 13 лет и младше, а также на подготовке детских тренеров — за ними будущее нашего баскетбола, который обязательно вернется на международную арену», — заявил Кириленко после победы.

Предыдущий раз Кириленко переизбирался на данный пост в августе 2020 года — тогда в выборах на пост РФБ претендовал также Эдуард Сандлер. За кандидатуру Кириленко на предыдущем голосовании проголосовали 104 делегата отчетно-выборной конференции, за Сандлера отдали голоса 16 делегатов.

Ранее «Майами Хит» осудил заявление Дональда Трампа о том, что мигранты едят домашних животных.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами