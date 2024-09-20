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Защитник «Спартака» Абена пообещал выучить хит МакSим

Защитник «Спартака» Абена пообещал выучить хит МакSим, если выиграет трофей

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csm_official/abenaofficial14/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Защитник московского «Спартака» и сборной Суринама Мьенти Абена дал обещание выучить хит МакSим «Знаешь ли ты», если выиграет с командой какой-либо из трофеев. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, ему важно изучить русский язык, чтобы иметь возможность коммуницировать с партнерами по клубу.

«Жаль, что меня не было на матче легенд. Я видел видео — это было восхитительно! Если выиграем трофей, то я постараюсь выучить текст этой песни», — заявил Абена.

11 сентября певица МакSим стала гостьей на мероприятии, которое устроил московский «Спартак» в честь десятилетия стадиона «Лукойл Арена», и спела вместе с болельщиками песню «Знаешь ли ты». Данную композицию называют негласным гимном «Спартака». Певица появилась на стадионе в платье в пол и босиком. На трибунах в этот момент было около 30 тысяч болельщиков столичного клуба.

Ранее в «Спартаке» объяснили, почему не стали покупать Джона Кордобу.

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