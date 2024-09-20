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В «Спартаке» назвали непрофессиональным поведение Виллиана Жозе

Директор «Спартака» Амарал назвал непрофессиональным поведение Виллиана Жозе

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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал после матча четвертого тура группового этапа Кубка России против «Крыльев Советов» заявил, что недоволен тем, в какой форме в команду приехал нападающий Виллиан Жозе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Для нас стало сюрпризом, когда он приехал в такой форме. В этом плане он повел себя непрофессионально. Но сейчас он уже достаточно скинул лишнего веса. Мы ожидали, что он начнет сезон лучше, но этого не произошло», — заявил Амарал.

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:1. Счет в матче открыл ямайский нападающий красно-белых Шамар Николсон уже на второй минуте. На 19-й минуте преимущество удвоил хавбек Роман Зобнин, еще один мяч самарцы забили в свои ворота — сделал это Кирилл Печенин на 41-й минуте. Во втором тайме «Крыльям» удалось отыграть один мяч. На 68-й минуте отличился форвард Владислав Шитов. Точку в матче поставил новичок красно-белого коллектива защитник Рикарду Мангаш на 89-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в РФС назвали сроки возвращения России на международные турниры.

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