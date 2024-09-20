Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФС назвали сроки возвращения России на международные турниры

Почетный глава РФС Колосков предрек возвращение России не ранее 2026 года

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью «Чемпионату» заявил, что российские клубы и сборная вернутся к участию в международных турнирах через два года после окончания боевых действий.

По его словам, данное событие произойдет не ранее 2026 года.

«Мой расчет такой: как только закончится специальная военная операция, через два года нас вернут», — заявил Колосков.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские матчи со сборными из дружественных стран, а клубы соревнуются лишь во внутренних турнирах — чемпионате и Кубке России.

Ранее Зарема Салихова обвинила в дисфункции спортивный блок «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами