В РФС назвали сроки возвращения России на международные турниры

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью «Чемпионату» заявил, что российские клубы и сборная вернутся к участию в международных турнирах через два года после окончания боевых действий.

По его словам, данное событие произойдет не ранее 2026 года.

«Мой расчет такой: как только закончится специальная военная операция, через два года нас вернут», — заявил Колосков.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские матчи со сборными из дружественных стран, а клубы соревнуются лишь во внутренних турнирах — чемпионате и Кубке России.

Ранее Зарема Салихова обвинила в дисфункции спортивный блок «Спартака».