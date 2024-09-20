Почетный президент РФС заявил, что тема с переходом в Азию закрыта навсегда

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью «Чемпионату» заявил, что организация точно останется в юрисдикции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, обсуждавшаяся в 2022 году тема перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) больше не актуальна.

«Даже если мы перейдем в Азию, это не значит, что мы будем там играть. Люди забывают, что против нас введены санкции не только УЕФА, но и Международной федерации футбола (ФИФА). По этой теме можно говорить до утра. Исполком принял решение — все, никаких переходов, тема закрыта», — заявил Колосков.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские матчи со сборными из дружественных стран, а клубы соревнуются лишь во внутренних турнирах — чемпионате и Кубке России.

Ранее в «Спартаке» рассказали, как приняли решение о расставании с Александром Соболевым.