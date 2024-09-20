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Овечкин пожаловался на старость

Овечкин заявил, что с каждым годом ему все сложнее и сложнее забивать

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Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин в интервью пресс-службе лиги заявил, что с возрастом голы даются тяжелее.

39-летний форвард заявил, что при этом не останавливается на достигнутом и старается приносить пользу команде, как и раньше.

«У меня все еще есть силы в запасе. С каждым годом забивать все труднее и труднее. Команды играют по-разному, вратари играют по-разному. Мы просто постараемся сделать все возможное, чтобы забивать, побеждать и все в таком роде», — заявил Овечкин.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Александр Овечкин объяснил, почему досрочно ушел с тренировки «Вашингтона».

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