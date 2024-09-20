Овечкин объяснил, почему досрочно ушел с тренировки «Вашингтона»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин в интервью пресс-службе лиги заявил, что досрочно покинул тренировку, прошедшую 16 сентября, не из-за травмы.

По его словам, в определенный момент он почувствовал себя не лучшим образом и принял решение прекратить тренировочное занятие.

«Вы просто должны думать на шаг вперед, об этом мы говорили с тренерским штабом. Я покинул лед для того, чтобы проверить, как себя чувствую. Уже на следующий день я катался нормально», — заявил Овечкин.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Александр Овечкин рассказал, как готовится побить рекорд Уэйна Гретцки.