Сборная России поздравила Головина с победой над «Барселоной»

Пресс-служба национальной сборной России в официальном Telegram-канале поздравила полузащитника Александра Головина с победой «Монако» над «Барселоной» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Ну вот и победил «Барсу» Головин! Саша отыграл весь второй тайм, а «Монако» выиграло – 2:1. Есть первый успех у клуба Головина в новом розыгрыше Лиги чемпионов!» — говорится в сообщении.

Игра прошла 19 сентября. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Матч начался с того, что защитник каталонцев Эрик Гарсия получил красную карточку на 11-й минуте. Через некоторое время, на 16-й минуте, французский форвард «Монако» Манес Аклуиш отличился. На 28-й минуте счет сравнял 17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. Победный мяч в этой встрече забил 18-летний футболист «Монако» Джордж Иленихена на 71-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Александр Головин появился на поле перед началом второго тайма.

Ранее Александр Головин пятью словами прокомментировал победу над «Барселоной».