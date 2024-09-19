В «Спартаке» рассказали о возможном подписании Глебова

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что клуб продолжает следить за хавбеком «Ростова» Даниилом Глебовым. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Чем больше следишь за Глебовым, тем он больше нравится. Мы делали запрос по нему и получили стоимость, обсудив которую, решили, что это того не стоит. Мы продолжаем за ним следить, но это не значит, что мы его подпишем», — заявил Амарал.

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России со счетом 4:1. Счет в матче открыл ямайский нападающий красно-белых Шамар Николсон уже на второй минуте. На 19-й минуте преимущество удвоил хавбек Роман Зобнин, еще один мяч самарцы забили в свои ворота — сделал это Кирилл Печенин на 41-й минуте. Во втором тайме «Крыльям» удалось отыграть один мяч. На 68-й минуте отличился форвард Владислав Шитов. Точку в матче поставил новичок красно-белого коллектива защитник Рикарду Мангаш на 89-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров «Спартак» занимает первое место в группе A Кубка России, набрав девять баллов. Преследует их динамовский дуэт — вторая строчка у «Динамо» московского, а третья у махачкалинского.

В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Спартак» сыграет дома с «Динамо» (Москва). Встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена» 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов.