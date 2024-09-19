Бывший тренер ответил, вызвал ли бы он Глушенкова в сборную России

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что он стал бы вызывать нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в сборную России. Слова специалиста приводит «Vprognoze.ru».

«Ни в коем случае. Раз он так ведёт себя, пусть тренируется в «Зените» и там играет. У Карпина достаточно хороших футболистов. Когда он захочет и скажет: «я готов играть за сборную», это другой вопрос», — заявил Гладилин.

Ранее Глушенков заявил, что вместо ненужных поездок во Вьетнам, лучше тренироваться с Венделом и Клаудиньо в «Зените».

Глушенков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну сказал, что для него лучше потренироваться в «Зените» с такими игроками, как Вендел Калудиньо и Маттео Кассьера, нежели лететь в Азию для товарищеского матча с Вьетнамом. Футболист был вызван на сбор национальной команды, но не поехал из-за полученной травмы в матче с «Химками» (1:1) в Российской премьер-лиге, в котором сломал руку из-за попадания мяча. Глушенкову потребовалась операция, и он пропустил из-за повреждения уже пять встреч «Зенита». При этом на счету нападающего семь забитых мячей и одна голевая передача в пяти проведенных им матчах РПЛ, где он на данный момент остается лучшим бомбардиром.

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