«Локомотив» разгромил «Химки» в матче Кубка России

Московский «Локомотив» обыграл подмосковные «Химки» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 5:1. В первом тайме не было забито ни одного гола. Во втором тайме прорвало: «Локомотив» забил пять раз. Дубли оформили нападающий Тимур Сулейманов на 48-й и 70-й (с пенальти) минутах, а также полузащитник Сергей Пиняев на 62-й и 64-й минутах. Еще один мяч забил новичок команды мексиканский защитник Сесар Монтес на 53-й минуте. В концовке встречи один гол «Химкам» удалось отыграть. Сделал это форвард Зелимхан Бакаев на 90-й минуте.

После четырех туров «Локомотив» занимает первое место в группе B Кубке России, набрав 12 баллов из 12 возможных. «Химки» идут третьими — у них три очка.

В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Локомотив» сыграет дома с «Оренбургом». Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Химки» сыграют дома с «Ростовом» — этот матч состоится 2 октября и начнется в 16:15 мск.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Кубка России.