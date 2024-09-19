Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Защитник «Краснодара» хочет видеть в клубе Суареса и Кавани

Защитник «Краснодара» Гонсалес: хотел бы видеть в «Краснодаре» Суареса и Кавани

close
«ФК «Краснодар»»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «ФК «Краснодар»»

Защитник «Краснодара» и сборной Уругвая Джованни Гонсалес рассказал, что хотел бы видеть в команде двух уругвайских звездных ветеранов Луиса Суареса и Эдинсона Кавани.

«Да, их обоих хотел бы видеть в «Краснодаре», — приводит слова Гонсалеса Legalbet.

37-летние Суарес и Кавани провели большую часть карьеры в Европе, где были звездами, выступая за такие команды, как «Ливерпуль», «Барселона», «Атлетико», «Наполи», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». В данный момент оба продолжают карьеру в Америке.

Суарес после выступлений за бразильский «Гремио» перебрался в MLS в США, где стал партнером Лионеля Месси, Жорди Альбы и Серхи Бускетса по «Интер Майами». Кавани с 2023 года выступает за легендарную аргентинскую «Боку Хуниорс».

29-летний Джованни Гонсалес пополнил ряды «Краснодара» летом этого года на старте российского сезона. В данный момент он уже успел отыграть в шести матчах за «быков», не совершив результативных действий.

Ранее бывший тренер ЦСКА рассказал, благодаря кому Игорь Акинфеев появился в клубе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами