Защитник «Краснодара» хочет видеть в клубе Суареса и Кавани

Защитник «Краснодара» и сборной Уругвая Джованни Гонсалес рассказал, что хотел бы видеть в команде двух уругвайских звездных ветеранов Луиса Суареса и Эдинсона Кавани.

«Да, их обоих хотел бы видеть в «Краснодаре», — приводит слова Гонсалеса Legalbet.

37-летние Суарес и Кавани провели большую часть карьеры в Европе, где были звездами, выступая за такие команды, как «Ливерпуль», «Барселона», «Атлетико», «Наполи», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». В данный момент оба продолжают карьеру в Америке.

Суарес после выступлений за бразильский «Гремио» перебрался в MLS в США, где стал партнером Лионеля Месси, Жорди Альбы и Серхи Бускетса по «Интер Майами». Кавани с 2023 года выступает за легендарную аргентинскую «Боку Хуниорс».

29-летний Джованни Гонсалес пополнил ряды «Краснодара» летом этого года на старте российского сезона. В данный момент он уже успел отыграть в шести матчах за «быков», не совершив результативных действий.

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