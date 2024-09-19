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Заявку Загитовой на правительственный грант раскритиковали из-за суммы

Олимпийский чемпион Васильев: одобрение заявки Загитовой станет прецедентом

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Телеграм-канал «Алина Загитова»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался по поводу заявки знаменитой российской фигуристки Алины Загитовой на правительственный грант на организацию ледового шоу на 74 798 618 рублей.

«Многовато. Если такое случится, то это будет прецедент для других видов спорта. Смело, очень смело (смеется). Маловероятно, что такое случится. Все остальные также захотят. Тем более, это личное шоу. Вряд ли это дело осуществимо. Хороший инфоповод сделала (смеется). Если одобрят, то это возмутит людей. Это прямой путь, чтобы люди начали возмущаться», — отметил специалист в разговоре с Legalbet.

Васильев также подчеркнул, что в ситуации, когда не у всех все хорошо в жизни, а многие семьи вынуждены с терпением переживать жизненные трудности, такие просьбы на столь значительные суммы могут вызывать у народа раздражение.

Загитова подала заявку на правительственный грант в последний день, разрешенный для оформления заявок. Спортсменка планирует организовать в Санкт-Петербурге шоу «Алые Паруса», а в качестве целей назвала формирование у зрителей интереса к произведениям классической русской литературы и к русскому языку. При этом, в отличие от других подавших заявки, среди которых есть также знаменитые фигуристы, как Евгений Плющенко и Татьяна Навка, в запросе Загитовой нет стороннего финансирования, а проект планируется на сто процентов реализовать на сумму гранта.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова поддержала заявку Загитовой на грант на ледовое шоу.

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