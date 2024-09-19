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Бывшая фигуристка оценила идею создания Загитовой ледового шоу

Бестемьянова: наверняка, Алине будут помогать с ледовым шоу, у нее все получится

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что у российской фигуристки Алины Загитовой получится реализовать идею создания своего ледового шоу. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Думаю, что у Алины все получится. Ей наверняка будут помогать. Насчет суммы — не могу сказать, много или нет. Не разбираюсь», — заявила Бестемьянова.

До этого сообщалось, что Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере ₽74,798 млн на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году. Шоу представляет собой «уникальное сочетание литературы, музыки, танца и фигурного катания».

«Алые паруса» должны привлечь внимание широкой публики к русской классической литературе и современному искусству. Реализация проекта запланирована на 15 января — 31 июля 2025 года.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова поддержала заявку Загитовой на грант на ледовое шоу.

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