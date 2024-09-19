В «Химках» рассказали о конфликте с футболистом Глушаковым

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил, что у клуба нет конфликта с полузащитником Денисом Глушаковым. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Конфликта нет и быть не может. Глушаков тренируется с командой. Вопрос по попаданию в состав? Это прерогатива тренера, спрашивайте у него», — заявил Оленев.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

В текущем сезоне 37‑летний футболист провел восемь матчей за «Химки». В трех последних играх Глушаков дважды оставался в запасе и один раз не попал в заявку.

«Химки» вернулись в РПЛ после сезона в Первой лиге. Подмосковная команда в прошлом сезоне стала победительницей второго по силе дивизиона российского футбола. Красно-черные набрали 66 очков, на пять баллов обойдя ставшее вторым махачкалинское «Динамо», также завоевавшее прямую путевку в РПЛ.

Ранее Глушаков поддержал бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса.