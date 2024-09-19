Тарасова отказалась обсуждать выступление фигуристки из-за смены гражданства

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не хочет обсуждать выступление фигуристки Софьи Самоделкиной на этапе Гран‑при в Анкаре из‑за смены спортивного гражданства. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Она какую страну представляет? Казахстан же? Мы тут причем? Звоните по ней кому‑то другому», — заявила Тарасова.

Ранее представлявшая Россию Самоделкина стала восьмой в короткой программе (57,14). Первое место заняла японка Ами Накаи (66,22).

7 июля Самоделкина выиграла чемпионат Казахстана. 17-летняя фигуристка набрала за две программы 161,43 балла.

Летом 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское, а летом 2024 года официально перешла в сборную Казахстана. Соответственно, старт на национальном первенстве страны стал для нее первым после карантина, который обязателен при смене гражданства.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призеров Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Ранее в США назвали условия приезда сменившей гражданство Самоделкиной.