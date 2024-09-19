В «Салавате Юлаеве» рассказали о том, как проходит лечение хоккеиста Кузьмина

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о состоянии нападающего команды Глеба Кузьмина. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Окончательный диагноз уточняется. Кроме перелома позвонка, есть ряд других повреждений. Глеб прибыл в московскую клинику. Думаю, сегодня-завтра будет больше информации», — заявил Баширов.

17 сентября в ходе борьбы против защитника «Авангарда» Даррена Дица, Кузьмин потерял равновесие и врезался головой в борт. Хоккеист покинул лед на носилках, а после был доставлен в больницу на обследование. «Салават Юлаев» выиграл ту встречу со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

В текущем сезоне КХЛ 27-летний Кузьмин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. На данный момент башкирский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе восемь очков после пяти игр.

Ранее у хоккеиста НХЛ обнаружили рак яичек.