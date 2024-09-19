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«Манчестер Сити» могут исключить из Кубка Англии

«Манчестер Сити» могут исключить из Кубка Англии по делу о 115 нарушениях ФФП

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Molly Darlington/Reuters

«Манчестер Сити» могут исключить из внутренних турниров, если по делу о 115 нарушениях финансового фэйр-плей (ФФП) будет вынесено решение о вылете команды из Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает газета The Telegraph.

По информации источника, вылет из Премьер-лиги может привести к отстранению команды от участия в Кубке Англии и Кубке английской лиги, так как подобное предусмотрено регламентом.

Слушания по делу о нарушении финансовых правил манчестерским клубом в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018 начались в начале сентября. Ожидается, что они продлятся не менее полугода — об окончательном вердикте станет известно не ранее весны 2025 года.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» в четырех турах 12 очков и идет на первом месте в таблице. «Арсенал» и «Ньюкасл» отстают от «Сити» на два балла, занимая вторую и третью позиции соответственно.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» готов расстаться с Михаилом Мудриком.

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