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Стало известно о состоянии здоровья ударившегося головой о борт хоккеиста Кузьмина

Хоккеист «Салавата Юлаева» Кузьмин находится в стабильном состоянии

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Александр Кондратюк/РИА Новости

Игрок уфимского «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, получивший тяжелую травму головы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу башкирской команды.

«Состояние нашего хоккеиста стабильное, сегодня он сам попросил передать слова благодарности для болельщиков. Мы с нетерпением ожидаем его возвращения», — заявили в клубе.

17 сентября в ходе борьбы против защитника «Авангарда» Даррена Дица, Кузьмин потерял равновесие и врезался головой в борт. Хоккеист покинул лед на носилках, а после был доставлен в больницу на обследование. «Салават Юлаев» выиграл ту встречу со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

В текущем сезоне КХЛ 27-летний Кузьмин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. На данный момент башкирский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе восемь очков после пяти игр.

Ранее у хоккеиста НХЛ обнаружили рак яичек.

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