Минпросвещения РФ предложило убрать из школы чирлидинг

Министерство просвещения России предложило убрать из школьных уроков физкультуры чир-спорт и гольф. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект приказа, опубликованный на федеральном портале правовых проектов.

По информации источника, в министерстве объяснили желание исключить гольф и чир-спорт тем, что они «практикуются за рубежом» и не соответствуют «отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам».

Помимо этого, было предложено убрать из уроков физкультуры «практики массажа и банных процедур» по причине «возрастной психофизиологии школьников».

В 2021 году Международный олимпийский комитет (МОК) полностью признал Международную федерацию чирлидинга (ICU), которая занимается проведением мировых чемпионатов по чир-спорту, и внес данный вид спорта в программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее РФС объявил имя лучшего футболиста прошлого сезона.