Булыкин оценил шансы «Монако» Головина в Лиге чемпионов

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, а ныне политик, экс-нападающий национальной сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» оценил шансы «Монако» Головина в Лиге чемпионов.

«Все хотят играть на самом высоком уровне, хотят играть в основе. И у Головина тут отличные шансы себя хорошо проявить, а потом посмотрим, как у него с «Монако» получится по результату», — отметил Булыкин.

Александр Головин перед сезоном был выбран новым капитаном «Монако». Полузащитник сборной России получил травму перед началом чемпионата и пока лишь дважды выходил на поле, восстановившись от повреждения. В мате с «Лансом» (1:1) он появился на замену на 81-й минуте, а выездную игру с «Осером» (3:0) начал в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте, не отметившись результативными действиями. В первом туре Лиги чемпионов «Монако» примет на своем поле испанскую «Барселону», после чего встретится в турнире с загребским «Динамо» из Хорватии, сербской «Црвеной Звездой», итальянской «Болоньей», португальской «Бенфикой», английскими «Арсеналом» и «Астон Виллой», а также с итальянским «Интером».

Ранее Дмитрий Булыкин назвал главный плюс нового формата Лиги чемпионов.