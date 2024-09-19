Вратарь «Атланты» похвалил Миранчука за гол «Интеру»

Голкипер «Атланты Юнайтед» Брэд Гузан похвалил российского полузащитника Алексея Миранчука, отличившегося голом в ворота «Интер Майами».

По его словам, удар россиянина взял бы далеко не каждый вратарь.

«В нашем мире не так много вратарей, способных отразить подобный удар. Это демонстрация его мастерства и того, что он способен делать с мячом. Я стараюсь мотивировать его показывать свои навыки чаще», — заявил Гузан в интервью клубной пресс-службе.

18 сентября «Атланта Юнайтед» в матче регулярного чемпионата Высшей лиги футбола (MLS) сыграла вничью с «Интер Майами».

Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц» в присутствии 67 795 зрителей и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Саба Лобжанидзе и Алексей Миранчук, поразив ворота соперника ударом из-за пределов штрафной с левой ноги на 84-й минуте матча. В составе гостевой команды голами отметились Давид Руис и Леонардо Кампана.

После этой игры «Атланта» набрала 32 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции MLS. «Интер» возглавляет таблицу Востока, имея в активе 63 очка.

Ранее тренер «Атланты» назвал Алексея Миранчука выдающимся игроком.