Экс-биатлонистка предложила Загитовой сделать посещение шоу бесплатным для участников СВО

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова предложила фигуристке Алине Загитовой сделать бесплатное посещение своего ледового шоу «Алые паруса» для детей, инвалидов семей участников СВО. Слова экс-спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Никаких средств, кроме государственных, не привлекается. Может быть, Алина сделает (как предложение) бесплатным посещение шоу для детей, семей участников СВО и инвалидов?» — заявила Ишмуратова.

До этого сообщалось, что Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере ₽74,798 млн на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году. Шоу представляет собой «уникальное сочетание литературы, музыки, танца и фигурного катания».

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова поддержала заявку Загитовой на грант на ледовое шоу.