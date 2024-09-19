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Тренер «Динамо» считает, что футболисты сами создали себе интригу в матче Кубка России

Личка: первый тайм сыграли хорошо, а потом сами себе создали интригу

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что футболисты команды сами создали себе интригу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Динамо» из Махачкалы. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Первый тайм мы сыграли очень хорошо. Не могу сказать, что во втором тайме соперник давил нас — мы сами себе создали интригу. Но такие игры также нужны, чтобы показывать характер. Будем исправлять ситуацию», — заявил Личка.

18 сентября на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске московское «Динамо» победило махачкалинское по пенальти. Основное время закончилось со счетом 2:2. На голы Даниила Фомина и Артура Гомеса хозяева ответили точными ударами Сердера Сердерова и Гамида Агаларова. В серии пенальти удачливее оказались москвичи — 5:3. Единственный пенальти в составе «Динамо» (Махачкала) не забил Никита Глушков.

После четырех туров «Динамо» (Москва) лидирует в группе A, набрав восемь очков. Махачкалинцы — вторые, у них семь баллов. Возглавить группу может московский «Спартак» — у них шесть очков и матч в четвертом туре против «Крыльев Советов». Он состоится 19 сентября.

Ранее ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Кубка России.

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