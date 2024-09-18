В Госдуме отреагировали на инициативу Загитовой организовать ледовое шоу

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев отреагировал на инициативу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой организовать шоу «Алые паруса». Его слова приводит «Советский спорт».

«Отношусь положительно к любому роду инициатив. Все мероприятия, связанные с популяризацией спорта, необходимы. Всех сейчас беспокоит цена в ₽75 млн. Не много ли? Мне тяжело ответить на этот вопрос. Страна живет в сложное время, и деньги любят счет», — заявил Свищев.

До этого сообщалось, что Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере ₽74,798 млн на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году. Шоу представляет собой «уникальное сочетание литературы, музыки, танца и фигурного катания».

Ранее Депутат Госдумы Светлана Журова поддержала заявку Загитовой на грант на ледовое шоу.