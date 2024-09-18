Российский вратарь «ПСЖ» Сафонов впервые попал в стартовый состав

Российский вратарь французского клуба «ПСЖ» Матвей Сафонов впервые попал в стартовый состав команды. Он начнет матч группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Жироны» с первых минут.

Основной голкипер команды, итальянец Джанлуиджи Доннарумма пропускает эту встречу из-за повреждения бедра, которую он получил в матче французского первенства против «Бреста» (3:1).

Встреча между «ПСЖ» и «Жироной» начнется в 22:00 по московскому времени.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

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