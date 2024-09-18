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Бывший футболист «Спартака» рассказал, почему Карпин — особенный тренер

Экс-игрок «Спартака» Эменике: Карпин мне как отец

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал, почему считает главного тренера сборной России Валерия Карпина особенным тренером. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«Ого, сложный вопрос. Я работал с многими тренерами. Но Карпин мне как отец, он особенный. Он много работал со мной, сильно помогал», — заявил Эменике.

Нигерийский футболист играл в «Спартаке» в 2011-2013 годах. Карпин работал в клубе генеральным директором и главным тренером в 2008-2014 годах.

Во главе сборной России Карпин провел один матч в сентябре. Пятого числа национальная команда сыграла товарищеский матч с Вьетнамом. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. 7 сентября должен был состояться матч против Таиланда, однако Российский футбольный союз объявил об отмене матча из-за урагана.

Ранее в РФС допустили скорое снятие ограничений с российского футбола.

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