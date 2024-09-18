Российская гимнастка назвала футболиста, за которого переживает больше всего

Российская гимнастка Лала Крамаренко, которая поддерживает футбольный клуб ЦСКА, рассказала, что более осознанно следит за этим видом спорта, а также назвала игрока, за которого переживает больше всего. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Смотрим матчи и с трибуны, и дома. Болеем за ЦСКА. Уже более осознанно, даже понимаю какие-то моменты. Переживаю, когда судейство не в нашу пользу. Болею за Игоря Владимира Акинфеева, мой папа тренирует его», — рассказала Крамаренко.

8 апреля Акинфееву исполнилось 38 лет. Он продолжает выступать за ЦСКА, цвета которого защищает с 2003 года. С армейцами он шесть раз стал чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА. Акинфеев является самым преданным футболистом в европейском футболе — на его счету уже 21 сезон за армейский клуб. В конце сезона-2023/24 он переподписал контракт еще на два года.

Ранее Акинфеев рассказал, когда закончит карьеру.