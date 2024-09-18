Паралимпиец ответил украинцу, который назвал россиянина «недоразумением»

Трехкратный паралимпийский чемпион Андрей Вдовин ответил украинскому прыгуну Александру Литвиненко, который назвал россиянина Евгения Торсунова недоразумением. Его слова приводит Metaratings.

«Мы не поддавались на провокации со стороны украинца, а доказали своими победами, кто тут может быть недоразумением», — заявил Вдовин.

На Паралимпиаде-2024 Литвиненко стал третьим в соревнованиях по прыжкам в длину, а Торсунов — победителем. Позже украинец заявил, что у него «скребет на душе из-за проигрыша недоразумению».

Российские спортсмены завоевали 64 медали на парижской Паралимпиаде, которая завершилась 8 августа. В активе россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

Ранее австралийского хоккеиста дисквалифицировали за покупку кокаина на Олимпиаде.