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Паралимпиец ответил украинцу, который назвал россиянина «недоразумением»

Паралимпиец Вдовин ответил назвавшему россиянина «недоразумением» украинцу

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Reuters

Трехкратный паралимпийский чемпион Андрей Вдовин ответил украинскому прыгуну Александру Литвиненко, который назвал россиянина Евгения Торсунова недоразумением. Его слова приводит Metaratings.

«Мы не поддавались на провокации со стороны украинца, а доказали своими победами, кто тут может быть недоразумением», — заявил Вдовин.

На Паралимпиаде-2024 Литвиненко стал третьим в соревнованиях по прыжкам в длину, а Торсунов — победителем. Позже украинец заявил, что у него «скребет на душе из-за проигрыша недоразумению».

Российские спортсмены завоевали 64 медали на парижской Паралимпиаде, которая завершилась 8 августа. В активе россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

Ранее австралийского хоккеиста дисквалифицировали за покупку кокаина на Олимпиаде.

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