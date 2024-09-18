Бывший футболист поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Милан» и английский «Ливерпуль». Слова экс-игрока приводит «Vprognoze.ru».

«Англичане оставили приятное впечатление. Отыгрались, забили дважды со стандартов. Я имею определенную симпатию к этому клубу. Интересно было наблюдать за работой Клоппа, сейчас смотрю, как Слот это все перестраивает», — заявил Масалитин.

Встреча «Милана» и «Ливерпуля» состоялась 17 сентября и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. «Милан» счет открыл, уже на 3-й минуте отличился американский нападающий Кристиан Пулишич, но дальше забивали только игроки английского клуба. Уже в первом тайме забили дважды забили защитники: на 23-й минуте — Ибраима Конате, на 41-й — Вирджил ван Дейк. Окончательный счет встречи установил венгерский хавбек клуба Доминик Собослаи на 67-й минуте.

Ранее «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов.