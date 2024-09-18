Бывший футболист рассказал, сколько Соболев забьет в «Зените»

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин выразил мнение, что нападающий команды Александр Соболев должен забить за сезон минимум семь мячей. Слова экс-футболиста приводит «Матч ТВ».

«Соболев, пока что, не готов на сто процентов, он долго не играл. Плюс на него сейчас сильное давление, сложно показывать свой лучший футбол. Соболев должен забить минимум семь мячей, а то и больше. Если будет меньше — это провал», — заявил Гасилин.

Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака» в конце трансферного окна, дебютировал в официальном матче за чемпионов России в игре восьмого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА в Москве (1:0). Форвард вышел в стартовом составе и провел на поле час игрового времени, но не отметился результативными действиями. Во встрече Кубка России против «Рубина» (2:0) он отдал голевую передачу.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги с 20 очками после восьми проведенных матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, отставая на пять баллов.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет с «Краснодаром».

Ранее Соболев объяснил, почему потерял форму.