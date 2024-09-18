Уровень игры Соболева назвали более низким по сравнению с Дзюбой

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха в интервью «Советскому спорту» заявил, что нападающий Александр Соболев должен перетерпеть ненависть со стороны болельщиков сине-бело-голубых, которые кричали с трибун оскорбления во вторничном матче против «Рубина».

По его словам, Соболеву нужно брать пример с Артема Дзюбы, который в 2015 году также перешел в состав «Зенита» из «Спартака».

«Дзюба тоже подвергался хейту. Но когда стал забивать и приносить пользу, болельщики его приняли. Александру будет сложнее повторить путь Артема. Уровень у Дзюбы на пике выше, чем у Соболева. И сейчас конкуренция в Петербурге сильнее», — заявил Хомуха.

17 сентября «Зенит» одержал победу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Рубина» со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» продолжает возглавлять группу D в Кубке России — теперь в их активе десять очков после четырех встреч.

В пятом туре Кубка России «Зенит» сыграет дома с «Акроном». Игра состоится 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени.

Ранее стало известно будущее вратаря «Спартака» Александра Максименко.