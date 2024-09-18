В РПЛ грядет новая отставка

Главному тренеру «Химок» Франку Артиге дали два-три матча для исправления положения дел команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Мутко Против».

По информации источника, руководство красно-черных может принять решение об отставке специалиста, если ситуация не изменится в ближайшее время. Основным кандидатом на замену Артиге является белорусский специалист Виктор Гончаренко, который после общения с клубом в августе заявил о готовности возглавить его.

Предыдущим местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал».

Подмосковные «Химки» в матче восьмого тура РПЛ разгромно уступили «Акрону» из Тольятти. Встреча завершилась со счетом 3:0. Под занавес первого тайма за тольяттинскую команду отличились Солтмурад Бакаев и Стефан Лончар. Во втором Владимир Хубулов довел счет до разгромного.

Форвард тольяттинцев Артем Дзюба вышел на замену на 64-й минуте. Новичок «Химок» Георгий Джикия не попал в заявку на матч.

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