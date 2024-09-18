Стало известно о состоянии здоровья Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что смогла пройти курс лечения от простуды. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, из-за простуды она не смогла прокомментировать контрольные прокаты членов национальной сборной России.

«Чувствую себя нормально, спасибо. Простуда, из-за которой не посетила контрольные прокаты, ушла. Уже выздоровела», — заявила Тарасова.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Действующей олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании является Анна Щербакова.

Ранее Татьяна Тарасова ответила на вопрос, продолжит ли карьеру Александра Трусова.