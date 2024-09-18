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Боксера Усика могли снять с самолета из-за «подозрительного состояния»

ESPN: боксера Усика сняли с рейса в Кракове из-за подозрительного состояния

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Dave Thompson/Matchroom Boxing

Задержание украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова сотрудниками правоохранительных органов Польши могло произойти из-за подозрительного состояния спортсмена, сообщает американский портал ESPN.

По информации источника, сотрудники аэропорта посчитали, что Усик вместе со своим тренером Сергеем Лапиным были не в том состоянии, чтобы перенести полет на самолете.

Сам боксер после задержания сообщил, что прибыл в Краков из Киева после 14-часовой дороги на автомобиле и был утомлен.

Усик в ночь на 19 мая 2024 года победил британца Тайсона Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой украинского спортсмена над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Ранее польская полиция рассказала, как боксер Александр Усик вел себя при задержании.

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