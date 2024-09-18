Умер лучший бомбардир ЧМ-1990 Скилаччи

В возрасте 59 лет умер лучший бомбардир чемпионата мира 1990 года Сальваторе Скилаччи. Об этом сообщает итальянская газета Gazzetta dello sport.

По информации источника, причиной смерти футболиста стал рак прямой кишки, с которым он боролся последние годы, перенеся несколько операций и химиотерапий.

Скилаччи выступал в Италии за туринский «Ювентус» и миланский «Интер». На чемпионате мира 1990 года форвард стал лучшим бомбардиром, оформив на турнире шесть забитых мячей. «Скуадра Адзурра» на мундиале довольствовалась бронзовыми медалями, обыграв в матче за третье место сборную Англии со счетом 2:1.

Скилаччи завершил спортивную карьеру в возрасте 33 лет, выступая в чемпионате Японии. После завершения карьеры игрока Сальваторе снялся в нескольких фильмах и сериалах.

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