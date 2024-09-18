На олимпийского чемпиона Перлова завели второе уголовное дело

Против бывшего генерального директора футбольного клуба «Новосибирск», олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова заведено второе уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает портал ngs.ru.

Спортсмен обвиняется по статье 159 части 4 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). По данным УФСБ по Новосибирской области, Перлов заключал контракты на обслуживание футбольных полей за счет бюджетных средств, однако по факту работы не проводились. Следствие считает, что таким образом Перлов похитил более 3 млн рублей.

Первое уголовное дело Перлова, которое было открыто в марте 2024 года, связано с с хищением средств субсидии, которая была получена клубом в рамках региональной программы по развитию культуры и спорта в Новосибирской области, сумма хищений исчисляется несколькими миллионами рублей.

Перлов — заслуженный мастер спорта СССР (1990), чемпион Олимпийских игр 1992 года в ходьбе на 50 км, дважды победитель (1987, 1989) в командных соревнованиях Кубка мира, шестикратный чемпион СССР на 20 км (1990, 1989) и 50 км (1984, 1985, 1989).

В футбольном клубе «Новосибирск» Перлов работал с 2020 по 2022 год.

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