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Украина выразит протест Польше из-за задержания боксера Усика

Украина выразит протест Польше из-за задержания Усика в аэропорту Кракова

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Mateusz Porzucek/Global Look Press

Украина выразит протест Польше из-за того, что в аэропорту Кракова был задержан украинский боксер Александр Усик. Об этом пишет издание «Страна.ua», ссылаясь на официального представителя украинского МИД Георгия Тихого.

Как сообщается, по поручению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги украинский генеральный консул в Кракове уже срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств ситуации.

«Министр также поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением», — сказано в публикации.

О задержании боксера сообщалось 17 сентября.

Жена Усика прокомментировала ситуацию. Супруга боксера заявила, что с ним все хорошо, а сам спортсмен позже прояснит ситуацию.

В 2005 году этого украинского спортсмена обвинили в грабеже с применением насилия. В 2007 году Усик избил человека на дискотеке. С начала проведения специальной военной операции на Украине боксер оскорблял и унижал всех россиян в социальных сетях, а также ходил в майке ультраправой организации, которая спонсирует батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ранее Усик рассказал о проблемах с весом.

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