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Зеленский прокомментировал задержание боксера Усика

Зеленский поговорил по телефону с задержанным боксером Усиком

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РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с боксером Александром Усиком, которого задержали в аэропорту Кракова. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова», — написал Зеленский.

Президент Украины добавил, что ему уже сообщили об урегулировании ситуации со спортсменом. По словам главы государства, Усика уже отпустили.

О задержании боксера 17 сентября сообщили украинские СМИ. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Жена Усика уже прокомментировала ситуацию. Супруга боксера заявила, что с ним все хорошо, а сам спортсмен позже прояснит ситуацию.

В 2005 году украинского спортсмена обвинили в грабеже с применением насилия. В 2007 году Усик избил человека на дискотеке. С начала проведения спецоперации на Украине боксер оскорблял и унижал всех россиян в социальных сетях, а также ходил в майке ультраправой организации, которая спонсирует батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ранее Усик рассказал, хочет ли он стать президентом Украины.

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