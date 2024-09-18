Бывший вратарь РПЛ ответил, сколько еще будет играть Акинфеев

Бывший российский вратарь Сергей Рыжиков ответил на вопрос, сколько еще будет играть голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Его слова приводит «Чемпионат».

«Спросите лучше у Игорька. Сколько его душе угодно, столько пусть и играет. Я только за это. Он достоин любого выбора. Самое главное, чтобы было здоровье», — заявил Рыжиков.

8 апреля Акинфееву исполнилось 38 лет. Он продолжает выступать за ЦСКА, цвета которого защищает с 2003 года. С армейцами он шесть раз стал чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА. Акинфеев является самым преданным футболистом в европейском футболе — на его счету уже 21 сезон за армейский клуб. В конце сезона-2023/24 он переподписал контракт еще на два года.

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА уступил «Зениту» со счетом 0:1. Единственный мяч в матче забил аргентинский новичок сине-бело-голубых Лусиано Гонду на 43-й минуте.

В турнирной таблице текущего чемпионата России ЦСКА занимает шестое место, набрав 13 очков.

Ранее Акинфеев рассказал, когда закончит карьеру.