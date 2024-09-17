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Клуб Роналду уволил главного тренера

«Аль-Наср» уволил португальца Каштру с поста главного тренера

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Miguel Pereira/Global Imagens/At/Global Look Press

Футбольный клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии объявил о том, что португальский специалист Луиш Каштру был уволен с поста главного тренера. Об этом сообщается в официальном аккаунте коллектива в соцсети Х (ранее Twitter).

«Все в команде благодарят Луиша и его тренерский штаб за их работу в течение последних 14 месяцев. Желаем вам удачи в будущем», — говорится в заявлении клуба.

63-летний Каштру возглавлял «Аль-Наср» с июля 2023 года. За это время клуб провел 54 матча во всех турнирах, в которых 36 раз выиграл, девять раз сыграл вничью и девять раз проиграл.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Саудовской Аравии клуб занимает седьмое место, набрав пять очков после трех игр.

За последние пять лет, помимо «Аль-Насра», Каштру работал в украинском «Шахтере», катарском «Аль-Духаиле» и бразильском «Ботафого».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

До этого португалец девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». Также на его счету выступление за «Спортинг» из Португалии. 4 сентября стало известно, что Роналду вместе с Лионелем Месси не были включены в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее Роналду впервые в сезоне не смог забить за «Аль-Наср».

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