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Произвольную программу российского фигуриста на сезон назвали удачной

Тарасова: произвольная программа Кондратюка удачная, показывает его достоинства

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Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высоко оценила выступление фигуриста Марка Кондратюка на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мне понравилась произвольная программа Кондратюка, она ему подходит. Показывает его достоинства, поэтому она очень удачная.

В сезоне-2024/25 фигурист будет исполнять произвольную программу в стиле «Болливуд».

Ранее Тарасова не согласилась с мнением американского журналиста о том, что уровень фигурного катания в России упал.

«Это контрольные прокаты — на них наши спортсмены никогда не показывают свои программы и не выполняют сложные прыжки. Поэтому никакой уровень у нас не упал и не собирается падать. Все хорошо и много работают».

14-15 сентября в Санкт-Петербурге состоялись контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Тарасова заявила, что фигуристка Александра Игнатова (Трусова) находится не в форме.

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