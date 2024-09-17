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Соревнования по конькобежному спорту могут пройти на Байкале

В СКР рассказали, что президент ISU хочет провести соревнования на Байкале

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал, что президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чжэ Ель Ким хочет провести соревнования на озере Байкал. Его слова приводит «Матч ТВ».
Сейчас на льду Байкала проводятся любительские соревнования.

«На конгрессе в Лас‑Вегасе от президента ISU услышал о его пожелании провести какие‑то соревнования на Байкале. Я сказал: «Ребята вы только собираетесь, а мы уже делаем». Это достаточно далеко, все упирается в финансирование», — заявил Гуляев.

На данный момент на Байкале проводятся только любительские соревнования.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Илья Авербух рассказал, в каком состоянии находится фигурное катание.

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