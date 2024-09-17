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Бывший тренер сборной России назвал причины неудач «Металлурга» на старте сезона

Тренер Плющев: неудачи «Металлурга» связаны с работой тренера

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Александр Кряжев/РИА Новости

Бывший главный тренер взрослой и молодежной сборных России по хоккею, а также клубов КХЛ Владимир Плющев в комментарии для «Газеты.Ru» оценил провальный старт действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорского «Металлурга» в регулярном чемпионате.

«Главный тренер «Металлурга» все время высказывается, что у него много больных и травмированных игроков. Это говорит лишь о том, что была неправильно спланирована и проведена предсезонная подготовка. Когда игроки травмируются в первых матчах сезона, это значит, что хоккеисты не готовы к той борьбе, которую им предлагает соперник. Это аксиома. Получается, что игроки просто не были подготовлены так, как должны были», — приводит слова Плющева Legalbet.

Кроме того, специалист раскритиковал главного тренера «Магнитки» Андрея Разина за его поведение по отношению к своим коллегам-тренерам и болельщикам. Плющев осудил уход «Металлурга» со льда во время предсезонного матча и отказ Разина от продолжения пресс-конференции после матча регулярного чемпионата против нижнекамского «Нефтехимика».

Потерпев поражения от череповецкой «Северстали» со счетом 2:5, «Магнитка» расположилась на одиннадцатом месте в Восточной конференции с двумя очками после четырех встреч.

Ранее Овечкин назвал экс-хоккеиста, которого пригласил бы играть в «Вашингтон».

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