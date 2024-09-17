Тарасова ответила на вопрос, продолжит ли карьеру фигуристка Трусова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что решение фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) о продолжении карьеры — это ее дело. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Это ее дело, она меня не спрашивала. Сейчас рано говорить о том, продолжать или нет — она первый раз за два года вышла на прокаты. В сентябре никто хорошо не катается, так всегда», — заявила Тарасова.

14 сентября Игнатова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

Ранее Трусова заявила, что форма не позволяет ей кататься легко.